S&P ritiene stabile la politica economica della Russia - ministero delle Finanze

"Gli analisti delle agenzie mantengono un alto apprezzamento della politica governativa coerente volta ad assorbire gli shock esterni e stimolare la crescita economica", ha detto il Ministero delle Finanze.

L'agenzia di rating internazionale S&P Global Ratings (S&P) ha confermato il rating della Russia al livello d'investimento "BBB-A-3" che corrisponde a un livello di sicurezza e qualità media. Inoltre secondo gli analisti dell’agenzia di rating la previsione è stabile.

Secondo l'agenzia, l'impegno della Russia per una politica macroeconomica conservatrice, un basso debito pubblico e una politica monetaria flessibile hanno avuto un effetto positivo sul rating della Russia. I fattori negativi sono le debolezze strutturali dell'economia russa, le tensioni geopolitiche e le sanzioni internazionali.

Il ministero delle Finanze ha valutato positivamente questa decisione. "L'agenzia indica una bilancia dei pagamenti tradizionalmente stabile, una quantità significativa di riserve accumulate e un basso livello del debito pubblico", afferma il rapporto.

"Prevediamo che il mantenimento di un trend positivo in termini di crescita economica e riduzione della dipendenza dell'economia dalla volatilità dei prezzi dell'energia sarà riconosciuto come motivo sufficiente per S&P per aumentare il rating del debito sovrano della Russia", ha affermato il Ministero.

A.N.