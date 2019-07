India dichiara condizioni acquisto caccia Su-57 russi

Nuova Delhi è pronta a tornare sulla questione della cooperazione con la Russia per lo sviluppo o per l'acquisto del caccia di quinta generazione Su-57. Lo ha dichiarato il maresciallo dell'aviazione indiana Birender Singh Dhanoa.

"Se vi riferite all'aereo di quinta generazione, la questione non è ancora stata presa in considerazione: solo quando verrà messo in servizio da voi (nell’aviazione russa), allora potremo prendere una decisione per noi stessi, siamo pronti a prendere in considerazione l’acquisto dopo averlo visto in azione (il caccia) e quando ci sarà fatta una dimostrazione delle valutazioni", ha detto il maresciallo Birender Singh Dhanoa.

A febbraio, il vice direttore del Servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare (FSMTC), Anatoly Punchuk, ha dichiarato a Sputnik che Mosca è pronta a continuare a lavorare con l'India per un caccia di quinta generazione, tenendo conto degli sviluppi del Su-57.

Nel 2018, l’esperto del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare, FSMTC, ha osservato che il progetto di Russia e India di realizzare un caccia di quinta generazione è ancora fermo, ma che c'è un'opportunità per tornare al dialogo.

© Sputnik . Ilya Pitalev I caccia Su-57

Sotto l'attuale contratto con il Ministero della difesa russo, il primo Su-57 entrerà in servizio nel 2019, il secondo, nel 2020. In totale, 76 aerei da combattimento di quinta generazione sono stati ordinati finora.

Il caccia Su-57

Il Su-57 (precedentemente noto come PAK FA) è un caccia multiruolo monoposto russo con caratteristiche stealth di quinta generazione. È decollato per la prima volta nel 2010. Come riportato in precedenza dal capo della United Aircraft Building Corporation, Yuri Slyusar, il primo lotto di produzione di 12 veicoli verrà consegnato nel 2019.

La combinazione di un'elevata manovrabilità con la capacità di volare a velocità supersoniche, nonché un moderno complesso di attrezzature di bordo e una bassa visibilità, secondo gli sviluppatori, garantiscono la superiorità del Su-57 rispetto ai concorrenti.