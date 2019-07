L'Arabia saluta festivi e pausa pranzo, negozi aperti 24 ore su 24 per legge

Il Consiglio dei Ministri dell’Arabia Saudita ha dato il via libera: negozi e ristoranti potranno stare aperti notte e giorno in cambio di un apposito pagamento.

Ci si aspetta che la decisione favorisca la crescita economica in Arabia Saudita e si prevedono 45 mila nuovi posti di lavoro nel settore commerciale. Mercoledì i negozi avevano già ricevuto il permesso per stare aperti anche durante l’orario delle preghiere, anche in questo caso a condizione in un pagamento pecuniario.

Il membro della società economica dell’Arabia Saudita Abdallah Al Maglus ha raccontato a Sputnik che questa “decisione eserciterà un effetto positivo in tutta la sfera dei servizi. Ci sarà un ravvivamento del mercato immobiliare per il commercio. I business avranno guadagni aggiuntivi, i clienti potranno scegliere gli orari di visita più comodi invece di stare in fila. Crescerà la concorrenza, e insieme a essa anche la qualità dei servizi. Dovranno vincere tutti”.

Il prof. Denis Mel’nik, docente del Dipartimento di Economia Teorica dell’High School of Economics di Mosca, ha aggiunto: “l’esempio dell’Arabia Saudita, un tentativo di aumentare la crescita, è ancora da vedersi. È molto difficile dire qualcosa prima del momento in cui questa misura inizierà ed essere applicata. Per noi è importante il fatto che questa misura testimonia il problema della riduzione del ritmo di crescita economica e la ricerca di una soluzione a questo problema. Inoltre questo (l’orario di apertura di negozi e ristoranti 24 ore, ndr) è davvero comodo. Se le donne hanno la possibilità di lavorare, per esempio, di notte, questo potrà aumentare anche il loro tasso di occupazione. Dato che spesso vediamo che in questi settori prevale proprio l’occupazione femminile. Se questa possibilità non verrà ricercata, invece, a lavorare in questi posti saranno, probabilmente, i migranti”.

Finora in Arabia Saudita i negozi erano aperti solo da sabato a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, mentre erano chiusi il venerdì in quanto questo nel paese è giorno di preghiera.