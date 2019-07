Costa meno e vola meglio, l'Embraer KC-390 diventa la prima scelta della NATO

L'accordo, annunciato giovedì 11 luglio, prevede il trasferimento in Portogallo di cinque apparecchi per il valore di 827 milioni di euro. Gli aerei brasiliani sostituiranno l'Hercules prodotto in America. In base al contratto, il Portogallo riceverà anche un simulatore di volo e supporto tecnico per 12 anni.

La vendita di questi aeromobili a un paese membro della NATO ha dato motivo di pensare alla possibilità che altri membri dell'alleanza possano diventare clienti di Embraer, prima di tutto gli Stati Uniti.

Roberto Godoy, giornalista e specialista militare, ritiene che la vendita di velivoli al Portogallo dimostri il successo di Embraer nei suoi sforzi per posizionare il nuovo modello sul mercato.

"Embraer si è impegnata molto per mettere questo modello sul mercato. Questo è un aspetto caratteristico di tutta la storia di Embraer, hanno, diciamo, una visione del mercato giusto al momento giusto", ha detto la fonte.

"Questo aereo, il KC-390, è un aereo meraviglioso. È il primo della sua generazione e ha, in effetti, un concorrente, nel leggendario Hercules C-130 ", ha detto l'esperto, sottolineando che l'aereo americano è soggetto a processi abbastanza naturali: sta diventando obsoleto.

© Foto: Ministero della Difesa del Brasile L'aereo cargo KC-390 prodotto da Embraer

Godoy sottolinea che il modello brasiliano ha notevoli vantaggi rispetto al suo rivale americano, a causa dell'età di quest'ultimo. Secondo l'esperto, l'aereo brasiliano è completamente adattabile ed è progettato per svolgere varie funzioni, dal rifornimento di aerei in volo allo sbarco di vari tipi di truppe e armamenti.

Tra i vantaggi del velivolo brasiliano, l'esperto ha anche indicato il suo prezzo: la versione base del modello costa 85 milioni di dollari, mentre il prezzo dell'Hercules C-130 varia da 90 a 100 milioni di dollari.

La Boeing influenzerà le vendite del KC-390?

Nel 2018, il governo di Michel Temer approvò l'accordo che segnò l'inizio della fusione tra Boeing ed Embraer. Nel 2019, la fusione è stata ratificata dagli azionisti di Embraer.

Roberto Godoy spiega che la compagnia americana non inciderà necessariamente sulle vendite del KC-390.

"In effetti, l'accordo implica che Boeing può anche vendere, ma questo non significa che tutte le vendite saranno effettuate da una joint venture. C'è una joint venture che, diciamo, dà il permesso a Boeing di vendere i propri prodotti su siti con condizioni favorevoli - ce ne sono molti e questa è una cooperazione importante", ha spiegato l'esperto.

L'intervistato ha anche detto che Embraer sarà in grado di vendere in modo indipendente il KC-390.

"Le vendite dirette di Embraer continueranno. Supponiamo, per esempio, che ci sarà un paese cliente che non condivide la posizione degli Stati Uniti, la loro politica estera, anche se l'accordo diventa realtà", ha detto Godoy.

Allo stesso tempo, lo specialista avverte che, molto probabilmente, tali transazioni con paesi al di fuori della zona di influenza degli Stati Uniti non saranno concluse.

Il Pentagono potrebbe diventare il prossimo cliente di Embraer

Godoy crede che il grande vantaggio dell'accordo Boeing-Embraer risieda nell'accessibilità del mercato, che il Pentagono stesso rappresenta.

"La grande importanza di questa joint venture risiede nel fatto che ci permette di offrire il KC-390 al Pentagono, [...] che non ha un aereo - tranne l’Hercules - non ci sono aeromobili con le stesse caratteristiche", ha detto la fonte.

L'esperto ha anche sottolineato che si prevede che presto il Pentagono possa ordinare gli aerei Embraer 314 Super Tucano, che potrebbero sostituire gli aerei A-10 Thunderbolt II americani.