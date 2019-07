Migranti, in Sardegna 3 extracomunitari su 4 lavorano

In Sardegna il tasso di occupazione tra i migranti è uno dei più alti in Italia e supera la media italiana di circa cinque punti percentuali.

In Sardegna quasi tre cittadini extracomunitari su quattro hanno un'occupazione. Sono i dati che provengono dalla pubblicazione di Eurostat del 2018.

Mentre la media italiana dell'occupazione dei cittadini extracomunitari si è fermata al 63,4%, in Sardegna questa cifra ruota attorno il 70,5%. Il livello medio dell'Unione europea qui è del 59,2%, quindi in media per i cittadini dei Paesi extra Ue è più facile trovare un lavoro in Italia che in Europa in generale.

Per quanto riguarda i cittadini dei Paesi Ue in Italia, di essi hanno un lavoro in Italia il 66,6%. Questo livello è circa del 10% inferiore alla media europea - 77,1%.

La più grave situazione con il lavoro per i cittadini Ue non italiani si registra in Molise, dove la tendenza negativa resta invariata già da alcuni anni. In un solo anno questo indicatore è caduto di circa il 10 per cento, dal 53,1% al 43,4%.