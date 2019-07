Verizon Communications vuole vendere Yahoo Finance

In questo caso, Verizon non ha avviato ufficialmente il processo di vendita del servizio, ora ha già smesso di cercare un acquirente. L'importo per il quale Verizon voleva vendere Yahoo Finance è sconosciuto, non si sa ancora quali aziende abbiano mostrato interesse per il servizio. Verizon ha rifiutato di commentare le voci sui negoziati, affermando che Yahoo Finance è parte integrante della strategia di crescita di Verizon Media.

Verizon ha comprato Yahoo! nel 2017. Yahoo!, che negli anni '90 e 2000 era forse la compagnia Internet più popolare al mondo, era già da anni in uno stato di costante crisi. Allo stesso tempo, Yahoo Finance è una delle divisioni più redditizie del marchio. Quindi, secondo la società di ricerca di comScore, a maggio Yahoo Finance era il sito più visitato nella sezione finanza e business, superando così concorrenti come Forbes e CNBC. Il servizio ha oltre 100 milioni di visitatori al mese.

La divisione Verizon Media, che comprende anche la società mediatica AOL, le testate online HuffPost, Techcrunch e Engadget, oltre a Tumblr, sta attraversando anche momenti difficili. L'anno scorso, Verizon ha dovuto rivedere il costo delle sue risorse multimediali a $4,6 miliardi. Secondo l'analista della società di ricerca di BTIG Walt Petsyk, con il nuovo direttore, Hans Westberg, Verizon vuole concentrarsi sul suo core business, reti wireless e risorse multimediali.