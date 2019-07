Politica commerciale USA e Brexit principali rischi per economia europea - Eurocommissione

Bruxelles ha dichiarato mercoledì che sta riducendo le previsioni di crescita economica per l'UE, sottolineando il rischio rappresentato da "un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali".

"Nel complesso, l'economia dell'area dell'euro dovrebbe continuare a espandersi quest'anno e il prossimo, con una previsione di crescita annuale che dovrebbe rallentare dall'1,9% nel 2018 all'1,2% nel 2019 (1,4% nell'UE) prima di aumentare dell'1,4% nel 2020 (1,6 % nell'UE) grazie a un numero maggiore di giorni lavorativi", si legge nella previsione.

Secondo la commissione, "le prospettive per il commercio e gli investimenti continuano a essere offuscate dal protezionismo e dall'incertezza".

All'inizio di questo mese, Washington ha anche pubblicato un elenco di prodotti europei per un valore di 4 miliardi di dollari che potrebbero essere sottoposti alle tariffe statunitensi a seguito della disputa commerciale in corso tra Boeing e Airbus.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che non avrebbe introdotto nuove tariffe contro Pechino, ma ha sottolineato che gli Stati Uniti non rimuoveranno le tariffe commerciali per le merci cinesi per ora.

Niente accordo - Niente crescita

La Commissione europea ha inoltre sottolineato che l'eventuale ritiro del Regno Unito dal blocco senza un accordo adeguato sulle condizioni di uscita potrebbe minare le prospettive per l'economia europea.

"Sul fronte interno, data l'assunzione puramente tecnica dello status quo in termini di rapporti commerciali tra l'UE27 e il Regno Unito, una Brexit" senza accordo "rimane una delle principali fonti di rischio", si legge nella previsione.

Il Regno Unito avrebbe dovuto lasciare l'Unione Europea alla fine di marzo, ma il Parlamento britannico si è rifiutato di sostenere l'accordo di uscita proposto dal primo ministro Theresa May. Dopo diversi ritardi, il termine per Londra è ora il 31 ottobre.

Allo stesso tempo, Boris Johnson, che potrebbe sostituire Theresa May questo mese, spera che il Primo Ministro britannico si sia rifiutato di escludere l'opzione della Brexit senza accordo, anche se ciò significherebbe una sospensione del Parlamento del Regno Unito.

Gli Stati Uniti e la Cina sono precipitati in un aumento vertiginoso dei dazi doganali a metà del 2018, quando l'amministrazione Trump ha introdotto il 25% delle tariffe su beni cinesi per un valore di $50 miliardi. Da allora, le potenze economiche si sono scontrate con molti altri round di restrizioni, con Trump che recentemente ha minacciato di imporre tariffe sui restanti $300 miliardi di beni cinesi ancora non tassati per l'ingresso negli Stati Uniti.