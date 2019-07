Fatta invertire rotta a nave con gas russo diretta in Europa

Una nave da trasporto proveniente dall'Artico e diretta verso il Belgio con a bordo il gas naturale liquefatto russo all'ultimo momento ha ricevuto l'ordine di invertire la rotta ed è stata inviata in Israele.

Lo scrive Bloomberg.

Il fatto che la nave abbia cambiato destinazione poco prima dell'arrivo al porto di destinazione indica quanto rapidamente i trader debbano adattarsi rispetto al calo record dei prezzi del gas. Nelle borse europee il valore del gas si trova ai minimi degli ultimi dieci anni.

È stato riferito che altre due navi con a bordo il gas liquefatto russo hanno fatto tappa in Cina nelle ultime settimane anziché fermarsi in Europa. Secondo Bloomberg, la decisione più razionale nel prossimo futuro riguarderà le forniture di gas verso l'India e il Sud-Est asiatico.

I prezzi del gas scendono sullo sfondo dello scontro competitivo tra la Russia e gli Stati Uniti.

Per i fornitori statunitensi i prezzi del gas sono già al di sotto del break even (punto di pareggio tra ricavi e costi).

In precedenza era stato riferito che il prezzo del carbone che la Russia esporta nella Ue è sceso in Europa quasi il doppio, scendendo ai valori più bassi dal 2016. In questo contesto i produttori russi stanno cercando di reindirizzare le merci verso il mercato asiatico.