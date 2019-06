Unione Europea e Vietnam firmano accordo di libero scambio

Lo si afferma in un comunicato sul sito web della Commissione Europea.

"La Commissione Europea ed il governo della Repubblica Socialista del Vietnam salutano con favore la firma dell'accordo di libero scambio e il trattato di protezione degli investimenti, siglati oggi domenica 30 giugno 2019 ad Hanoi...

Promuoveranno ulteriori sviluppi economici e rafforzeranno i legami commerciali e di investimento tra il Vietnam e l'Unione Europea, approfondendo così la nostra cooperazione e rafforzando i nostri rapporti di lungo periodo", si legge nel comunicato.

L'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam prevede l'eliminazione pressochè completa (99%) dei dazi doganali attualmente in vigore tra i due Paesi: in particolare il 65% dei dazi di esportazione dall'Unione Europea verso il Vietnam saranno cancellati non appena l'accordo entrerà in vigore, mentre le restanti aliquote doganali saranno eliminate gradualmente in dieci anni. Per quanto riguarda le esportazioni vietnamite verso la UE, il 71% dei dazi scomparirà dopo l'entrata in vigore dell'accordo, mentre le altre aliquote saranno eliminate nel giro di sette anni.