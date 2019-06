Politico iraniano: le sanzioni USA sono completamente inutili

Le nuove sanzioni statunitensi contro l’ayatollah Ali Khamenei, otto ufficiali pasdara e il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif sono completamente inutili. Lo ha dichiarato il presidente della commissione iraniana per la sicurezza nazionale e la politica estera Mojtaba Zonnour.

"Hanno sanzionato il ministro degli esteri Zarif, che è, secondo le leggi internazionali, impossibile. Anche il leader della rivoluzione islamica, che non ha viaggiato all’estero da quando è presidente e non ha un conto bancario, è stato sanzionato", ha detto Zonnour.

Egli ha osservato che le misure intese a tagliare l'accesso di Khamenei agli strumenti finanziari sono completamente inutili.

Per quanto riguarda contro gli ufficiali pasdaran, che gli Stati Uniti hanno precedentemente classificato come organizzazione terroristica, Zonnour ha notato che l'organizzazione è già stata sanzionata ripetutamente, e ha sottolineato che "imporre sanzioni ai comandanti dell'IRGC è completamente inutile".

Le dichiarazioni di Zonnour hanno seguito l'annuncio ufficiale da parte dell'Unione Europea, venerdì scorso, che il meccanismo finanziario INSTEX, volto a eludere le dure sanzioni statunitensi contro l'Iran, è entrato in funzione.

"Francia, Germania e Regno Unito hanno informato i partecipanti che INSTEX è stato reso operativo e disponibile per tutti gli Stati membri dell'UE e che le prime transazioni sono in corso di elaborazione", ha dichiarato l'UE in una dichiarazione.

Insieme allo strumento, al quale alcuni paesi dell'UE stanno aderendo come azionisti, l'Iran ha creato un'entità legale per facilitare gli scambi con l'Europa.

Meccanismo finanziario INSTEX

INSTEX, che sta per "strumento a sostegno degli scambi commerciali", è un sistema di pagamenti che consente a paesi e società di aggirare le sanzioni secondarie degli Stati Uniti, consentendo lo scambio di beni e servizi senza il trasferimento diretto di denaro tra aziende iraniane ed europee. Questo meccanismo sarà adoperato per i prodotti medici, l'agricoltura e i prodotti farmaceutici, articoli che sono stati anche presi di mira come parte della politica di "massima pressione" dell'amministrazione Trump.

I funzionari degli Stati Uniti avevano in precedenza affermato che INSTEX non era un meccanismo commercialmente fattibile. All'inizio di questa settimana, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Brian Hook, ha dichiarato di essere "molto dubbioso" sul fatto che il sistema possa funzionare correttamente.