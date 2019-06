Tregua nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina

Gli Stati Uniti si sono impegnati a non introdurre nuovi dazi sulle merci importate dalla Cina. Le questioni specifiche saranno risolte durante l'incontro tra le delegazioni commerciali ed economiche dei due Paesi.

Trump e Xi Jinping hanno avuto dei colloqui ai margini del vertice del G20 di Osaka. Durante l'incontro Trump ha dichiarato che Washington è disposta a siglare un accordo commerciale "leale" con la parte cinese.

Secondo Trump, l'intesa passerà alla storia.

Le indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti e la Cina sarebbero disposti a fermare la guerra commerciale erano emerse il 27 giugno alla vigilia dei colloqui. Non si sa per quanto tempo durerà la tregua, fonti a Pechino e Washington parlano di 6 mesi: è stato sottolineato che si tratta solo di una previsione e di informazioni non attendibili.