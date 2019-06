Ue e Mercosur firmano accordo di libero scambio

"La partnership strategica tra il Mercosur e l'Unione europea prevede l'integrazione di un mercato con una popolazione di 800 milioni di persone, quasi un quarto del PIL globale e scambi bilaterali di beni e servizi per oltre 100 milioni di dollari", si legge nel rapporto.

Il Mercosur è un mercato comune dei paesi sudamericani che unisce l'Argentina, l'Uruguay, il Paraguay e il Brasile. Come associazione a tutti gli effetti, è stata costituita nel 1991, quando nella capitale del Paraguay, Asuncion, è stato firmato un accordo per la creazione di un'unione doganale e di un mercato comune. Il Mercosur unisce 250 milioni di persone e oltre il 75% del PIL totale del continente.

L'accordo prevede condizioni per i paesi per l’accesso a beni, servizi e investimenti, semplifica le operazioni commerciali e facilita l'accesso alla tecnologia. Il documento prevede programmi speciali per le piccole e medie imprese e prevede anche regole stabili per gli investitori stranieri.