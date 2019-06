Russia e Cina firmano accordo per le transazioni in valuta nazionale

La Russia e la Cina hanno concluso un accordo sulle transazioni in valuta nazionale. Lo riferiscono oggi i media russi, citando la lettera del viceministro delle finanze Sergey Storchak al presidente della commissione parlamentare per i mercati finanziari Anatoly Aksakov.

L’intesa è stata siglata lo scorso 5 giugno dal ministro delle finanze russo, Anton Siluanov, e il presidente della Banca popolare cinese Yi Gan.

Questo documento serve a gettare le basi per un nuovo meccanismo che sostituisca i sistemi interbancari SWIFT e CHIPS.

Secondo Aksakov, per aumentare il volume delle transazioni in valuta nazionale è necessario creare un mercato per il rublo e gli strumenti finanziari necessari a tutelare i rischi derivanti dalle fluttuazioni del tasso di cambio per i principali beni di scambio.

Il deputato sostiene che nei prossimi anni la percentuale delle transazioni commerciali con la Cina in rubli può raggiungere il 50%, mentre ora è ferma al 10%.

I media russi sottolineano che l’accordo sarà esteso anche ai contratti stipulati in precedenza in dollari.