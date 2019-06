Sondaggio: Facebook, Google e Amazon devono pagare più tasse?

Sputnik.Opinioni: Aziende come Facebook, Google e Amazon in pratica detengono il monopolio nella propria sfera di attività. Ritenete che sia necessario imporre loro tasse aggiuntive?

Secondo un sondaggio Sputnik.Opinioni condotto per Sputnik News da IFop, la più antica azienda francese che si occupa di sondaggi sociali, dal 9 al 15 aprile 2019 in Regno Unito, Germania e USA:

Il 79% dei francesi appoggia l’imposizione una tassa aggiuntiva per le azinde come Facebook, Google, Apple e Amazon.

La maggior parte dei tedeschi e degli inglesi (72% e 71%) e poco più della metà degli americani (53%) ritiene che sia necessario imporre tasse aggiuntive ad aziende come Facebook, Google e Amazon.

© Sputnik . Opinione sulle tasse aggiuntive a Facebook, Google o Amazon

© Sputnik . Opinione sulle tasse aggiuntive a Facebook, Google o Amazon

I risultati principali nel dettaglio:

La maggior parte dei tedeschi e degli inglesi (72% e 71%) e poco più della metà degli americani (53%) ritiene che sia necessario imporre tasse aggiuntive ad aziende come Facebook, Google e Amazon.

In Regno Unito e Germania sono più gli uomini che le donne a ritenere necessario imporre una tassa aggiuntiva a Facebook, Amazon e Google: in Regno Unito il 78% degli uomini contro il 66% delle donne, in Germania il 78% degli uomini contro il 64% delle donne.

In Regno Unito e Germania sono più le persone laureate che le persone con diploma di maturità o con livello d'istruzione più basso a esprimersi a favore di una tassa aggiuntiva a Facebook, Amazon e Google: in Regno Unito il 76% contro il 68% e il 69%, in Germania il 72% contro il 68% e il 63%.

In Regno Unito e Germania sono più le persone di età avanzata che i giovani a esprimersi a favore di una tassa aggiuntiva a Facebook, Amazon e Google: in Regno Unito le persone di più di 35 anni più spesso di chi ha meno di 35 anni ritengono necessario imporre a queste aziende una tassa aggiuntiva (il 74% contro il 67%, e più spesso ancora chi ha più di 65 anni, l’81%); in Germania questa posizione è appoggiata dalle persone di più di 65 anni più spesso che dai giovani fino a 35 anni (l’83% contro il 71%).

Le particolarità in base ai paesi

Germania:

A Berlino più spesso che nella Germania Occidentale o Orientale le persone ritengono necessario imporre una tassa aggiuntiva a Google, Amazon, Facebook (l’86% contro il 72% e il 64%).

USA:

Le persone fino ai 35 anni più spesso di chi ha più di 35 anni ritengono necessario imporre una tassa aggiuntiva a Facebook, Amazon e Google (il 66% contro il 48%).

I democratici più spesso dei repubblicani ritengono necessario imporre una tassa aggiuntiva a Facebook, Amazon e Google (il 69% contro il 41%).

I cattolici più spesso dei protestanti ritengono necessario imporre una tassa aggiuntiva a Facebook, Amazon e Google (il 60% contro il 49%).

Le risposte

Regno Unito Germania USA Sì 71 72 53 No 17 19 33 Senza risposta 12 9 14 TOTALE 100 100 100

I partecipanti

Al sondaggio hanno partecipato 3 007 persone di più di 18 anni:

Regno Unito: 1 001 persone

Germania: 1 005 persone

USA: 1 001 persone

La selezione rappresenta la popolazione per sesso, età, provenienza geografica.

Il margine massimo di errore nella selezione dei dati è +/- 3,1% con un indice di affidabilità del 95%.

Informazioni sul progetto Sputnik.Opinioni

Il progetto internazionale Sputnik.Opinioni, avviato nel gennaio del 2015, monitora regolarmente l'opinione pubblica in Europa e negli Stati Uniti sulle questioni sociali e politiche di maggior interesse. I partner del progetto sono Populus, IFop e forsa.

Sputnik (sputniknews.com) è un'agenzia di stampa e radio con un hub di informazioni multimediali in decine di paesi. Sputnik include siti in più di 30 lingue, trasmissioni analogiche e digitali, applicazioni mobili e siti di social networking. La News feed di Sputnik è attiva 24 ore su 24 in inglese, arabo, spagnolo e cinese.