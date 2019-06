Aziende USA scavalcano divieti contro Huawei

I produttori americani di processori per dispositivi mobili stanno continuando a vendere all’azienda cinese Huawei i componenti di propria produzione malgrado il divieto imposto dalle autorità statunitensi. Lo ha svelato martedì The New York Times.

Tra i “trasgressori”, scrive il Times, figurano colossi come Intel e Micron Techlonogy, che vendono a Huawei i dettagli fabbricati fuori dagli Stati Uniti, e in questo modo formalmente non violano le misure introdotte da Washington.

Le misure USA contro Huawei

A metà maggio il Dipartimento del Commercio USA ha inserito Huawei nella lista nera delle aziende cui è vietato collaborare con i residenti USA senza una licenza speciale rilasciata dalle autorità. L’azienda non potrà più comprare componenti tecnologiche e software dai produttori americani.

Google ha subito dichiarato di aver già interrotto la propria collaborazione con Huawei nelle sfere che prevedono il passaggio di apparecchiature, software e servizi tecnici ad eccezione di quelli che sono pubblicamente accessibili. In questo modo l’azienda cinese è stata privata dell’accesso al sistema operativo Android e a servizi come Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, Google maps, che non saranno installabili sui nuovi smartphone Huawei.

Il direttore esecutivo di Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, ha annunciato che l’azienda cinese Huawei sta elaborando un proprio sistema operativo che potrebbe arrivare sul mercato già in autunno o al più tardi in primavera. Si tratterà di un sistema operativo unico per telefoni, computer, tablet e altri gadget. Huawei resta tuttavia aperta a collaborazioni con Google.