CNH Industrial presenta a Torino “TETRA” la prima pala gommata a metano

Un nome, un marchio, una garanzia

Il nome “TETRA” non è stato scelto a caso dai progettisti di CASE: il “quattro” in greco fa riferimento ai quattro atomi di idrogeno che si combinano con il singolo atomo di carbonio componendo la formula chimica del metano “CH4”, designato per alimentare il propulsore della pala gommata. Il motore, prodotto dal brand FPT Industrial, ha sei cilindri per una potenza di 230 CV, al pari del propulsore a gasolio, ma con una riduzione delle emissioni pari all’80%.

Il motore di “TETRA” può anche essere alimentato con biometano, che genera rispetto a veicoli diesel equivalenti, il 95% in meno di anidride carbonica.

Infine, tramite uno scanner della retina oculare su un cellulare connesso, sarà possibile accendere a distanza il motore, ad esempio per consentire agli operatori di scaldare o rinfrescare la cabina a distanza.

Comandabile a distanza

La telematica, il cosiddetto “cantiere connesso”, giocano un ruolo fondamentale in questo concept. “TETRA” è collegato ad una sala di comando, presidiata 24 ore su 24, 365 giorni allʼanno, così da assicurare un funzionamento ottimale della macchina in ogni momento. I gestori delle flotte possono comunicare direttamente con il concept tramite messaggi audio e di testo a bordo, consentendo allʼoperatore di regolare con precisione i parametri della macchina, come la pressione degli pneumatici, migliorando l’efficienza operativa e la produttività comodamente dalla cabina.

Collaborazione con Michelin per i pneumatici senza aria

Il team di progettazione di CNH Industrial e MICHELIN© hanno lavorato fianco a fianco allo sviluppo di un futuro pneumatico airless. Questa soluzione allʼavanguardia prevede una fusione della combinazione pneumatico/ruota e sospensioni integrate.

Ampia sfera di utilizzo

© Foto : CASE La pala gommata “TETRA” nei test svolti alla Cava di Cervaiole

Per queste sue caratteristiche ecologiche, ed il basso livello di inquinamento acustico prodotto (-50% in marcia), la pala gommata “TETRA” è particolarmente indicata per l’utilizzo in contesti residenziali, per l’esecuzione di lavori stradali o di nettezza urbana. In ambito industriale, “TETRA” si dimostra efficiente per l’impiego in cave, impianti per la gestione dei rifiuti, applicazioni agricole e piazzali di deposito.

Il concept, presentato in anteprima in anteprima alla stampa specialistica ad aprile, in occasione della fiera Bauma di Monaco di Baviera, è stato testato in condizioni di esercizio reali, nelle cave di marmo di Cervaiole, in provincia di Lucca e sta già lavorando per aprire la strada all’utilizzo commerciale del programma.

A Torino la prima presentazione al pubblico

Il 25 giugno presso il CNH Industrial Village di Torino si terrà la prima presentazione di “TETRA” ai non addetti del settore, con una conferenza stampa dedicata ai combustibili alternativi, a cui prenderanno parte Carl Gustaf Göransson, presidente del brand CASE Construction, Nicola D’Arpino – direttore dell’ufficio Sales and Marketing per l’Europa del segmento Construction, Riccardo Viaggi, segretario generale del CECE, Committee for European Construction Equipment, Sandro Vitale, direttore Product Line del segmento Construction, David Wilkie, direttore del centro design di CNH Industrial.

CNH Industrial raggruppa i marchi Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni.