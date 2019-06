UE vuole creare analogo OMC a causa dei disaccordi con USA

L'Unione europea sta considerando la possibilità di creare un tribunale alternativo al di fuori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) se gli Stati Uniti continueranno a interferire con il lavoro dell'organizzazione, in particolare nel lavoro di nomina dei nuovi giudici alle sue strutture arbitrali. Lo comunica il Welt am Sonntag.

Va notato che i funzionari dell'OMC, guidati dal commissario europeo per il commercio, Cecilia Malmstrom, stanno negoziando con il Canada sulla possibile creazione di un tribunale arbitrale alternativo. In caso di successo, si prevede di concludere accordi bilaterali, che potranno essere successivamente ampliati con la partecipazione di altri paesi.

Secondo la bozza, tre persone si occuperanno delle dispute commerciali. Saranno scelti dal capo dell'OMC tra gli ex dipendenti della corte d'appello dell'organizzazione.

Allo stesso tempo, l'UE ha espresso la speranza che tale decisione sia temporanea.

In precedenza, il 10 giugno, Donald Trump aveva accennato al desiderio di aumentare i dazi commerciali per l'importazione di vino dalla Francia nel territorio degli Stati Uniti.

Le relazioni commerciali tra gli Stati e l'Unione europea si sono deteriorate dopo la fine di marzo 2018 quando Washington ha annunciato l'introduzione di dazi all'importazione del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Per l'UE, così come per il Canada e il Messico, hanno iniziato a essere vigenti dal 1 giugno.