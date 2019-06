Flat Tax, Conte: sono più ambizioso di tutti

Il premier Conte ha risposto a distanza al leader del Carrocio che aveva richiamato ad una riforma fiscale coraggiosa: “Le sorti del governo non dipendono da un’intervista o un articolo. C’è un clima di fiducia, non c’è nessun segnale che si torni indietro, stiamo andando avanti, dobbiamo valutare le proposte concrete, l’obiettivo è tradurle in pratica”.

“Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado”, aveva annunciato Matteo Salvini in una conversazione con il Corriere della Sera.

Giuseppe Conte al termine del Consiglio europeo a Bruxelles ha spiegato la sua visione sulla riforma fiscale. “La formula a cui dobbiamo mirare è ‘paghiamo meno ma paghiamo tutti’. Il mio pensiero è più avanzato e ambizioso di quello di Salvini. Ora si tratta di sedersi intorno a un tavolo, aspetto proposte concrete, siamo tutti d’accordo, determinati verso l’obiettivo, lo abbiamo messo a fuoco, si tratta di tradurre i proponimenti in misure concrete”, ha detto il premier.

“Sulla flat tax come già detto io sono molto ambizioso. Sono a conoscenza dell’inefficienza e dell’iniquità del sistema fiscale. Occorre una riforma forte e complessiva e avanzata. Non mi accontento di intervenire su un aliquota: voglio realizzare un patto fiscale tra fisco, amministrazione finanziaria e contribuenti. Solo con una visione strategica possiamo far marciare il paese”, ha sottolineato Conte.

In settimana il presidente del Consiglio aveva affermato che il clima di fiducia con Salvini e Di Maio è stato recuperato.