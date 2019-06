La Russia è l’unica grande potenza militare che riduce le spese militari, dice Putin

La Russia è al settimo posto al mondo per spese militari ed è l’unica grande potenza militare che riduce le spese per la difesa, ha dichiarato Putin a “Linea diretta”.

Il presidente russo ha ricordato che al primo posto per le spese militari ci sono gli Stati Uniti, al secondo la Cina.

“Noi non abbiamo litigato con nessuno”, commenta Putin la situazione con Occidente

“La Russia è solo al settimo posto per le spese, in valore assoluto 48, mi sembra, miliardi di dollari nell’equivalente in dollari. E la cosa più curiosa è che siamo l’unica grande potenza militare, ed è così, che riduce le spese militari”, ha detto Putin.

“Nonostante queste spese militari piuttosto modeste noi non solo garantiamo la parità nucleare, ma siamo anche di 2 o tre passi avanti ai nostri concorrenti perché nessun paese al mondo ha armi di tecnologia così avanzata”, ha dichiarato il presidente russo.

Le tradizionali linee dirette con Putin trasmesse in televisione sono apparse durante il primo mandato di Putin, 18 anni fa, e ogni anno sono arricchite da nuove opportunità tecniche.