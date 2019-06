Debito e inflazione in Russia inferiori a quelli degli anni ’90

L’economia russa oggi è sostanzialmente diversa dalla situazione degli anni ’90: non c’è un’inflazione elevata, né debiti “alle stelle”, e non siamo dipendenti dal Fondo Monetario Internazionale, ha spiegato il presidente Vladimir Putin.

“Non c’è il sistema economico che c’era negli anni ’90. Per prima cosa non c’è l’inflazione che c’era, del 30% e più. Non abbiamo i debiti che erano alle stelle. Non siamo dipendenti dal Fondo Monetario Internazionale. Al contrario le nostre riserve valutarie stanno crescendo, hanno superato i 500 miliardi di dollari e continuano a crescere”, ha detto Putin.