Putin: non esiste un’economia puramente di mercato

Al mondo non esiste un’economia solamente di mercato, il ruolo dello stato diventa più importante in tempo di crisi e dopo la stabilizzazione della situazione lo stato esce dalla scena economica, ha spiegato il presidente russo.

“Non esiste un’economica o puramente di mercato o puramente amministrativa. Mentre l’economia mista esiste in tutto il mondo. Non appena iniziano dei malfunzionamenti nell’economia, dei problemi, ecco che cresce il ruolo dello stato. Non appena le riserve crescono, non appena la situazione si calma, subito lo stato esce dall’economia”, ha detto Putin.

Il presidente russo ha sottolineato che i paesi con un’economia mista, come la Cina o l’India, si sviluppano più velocemente.

Guardare per credere: il canale YOUTUBE di Sputnik Italia