La vita è diventata più difficile per i russi, ammette Putin

È vero che per i russi la vita è diventata più difficile, perché alcuni anni fa la Russia ha dovuto affrontare diversi shock che hanno spezzato la situazione sul mercato nazionale e hanno influenzato negativamente la sfera sociale, ha spiegato il presidente russo.

“È davvero così, per questo ho parlato di questo tema come uno dei più acuti e importanti. Ricordo che diversi anni fa abbiamo avuto a che fare allo stesso tempo con alcuni shock, e non si tratta neanche di shock esterni legati alle cosiddette sanzioni o alle limitazioni esterne, ma della situazione sul mercato rispetto alle nostre tradizionali merci da esportazione: il petrolio e i suoi derivati, il gas, gli idrocarburi, i metalli, i fertilizzanti chimici, i prodotti chimici in generale, alcuni altri prodotti. Per questo si è verificato questo elemento poco piacevole nella nostra economia e nella sfera sociale”, ha detto Putin.