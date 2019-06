Putin: scopo dei progetti nazionali è costruire nuovi binari per l’economia e la qualità della vita

“Per raggiungere il massimo risultato per la nostra gente, per i nostri cittadini, per lo sviluppo dell’economia, abbiamo organizzato i lavori nell’ambito dei cosiddetti progetti nazionali. Lo scopo finale di questi eventi è di mettere l’economia su nuovi binari, renderla un’economia ad alta tecnologia, aumentare la produttività del lavoro e in questo modo alzare la qualità della vita dei nostri cittadini, garantire la sicurezza del nostro paese in una perspettiva storica duratura”, ha detto Putin.

“È stato un grosso lavoro. Innanzitutto dovevamo capire in quale modo avremmo raggiunto questo obiettivo, quali sarebbero state le fonti di finanziamento di questi eventi, che lo stato deve garantire. Purtroppo il Governo ha dovuto effettuare, tra le altre cose, un aumento dell’IVA dal 18 al 20% e questo, lo ripeto, è tra le altre cose fatte per riempire il budget statale, fare i primi passi, che senz’altro lo stato ha compiuto. Si tratta dello sviluppo delle infrastrutture, diciamo, chi costruirà le ferrovie o i ponti o le autostrade, chi svilupperà la rete elettrica eccetera”, ha detto il presidente russo.

