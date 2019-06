Putin: l’inflazione è scesa a meno del 5% in Russia

“In generale il Governo, la Banca Centrale alla fine hanno avuto ragione, per sei mesi da noi, purtroppo, l’inflazione è cresciuta. Cosa vuol dire che l’inflazione è cresciuta? Che la Banca Centrale ha alzato i tassi d’interesse minimi, che si è un pochino ridotta la produzione ecc. Ma ora vediamo che la produzione ha cominciato a crescere e allo stesso tempo l’inflazione se n’è andata, secondo gli ultimi dati è scesa più in basso del 5%, ed è cominciato il guadagno, e ora noi, certamente, ne parleremo separatamente, ma hanno cominciato a ripristinarsi anche i guadagni”, ha detto Putin.

La trasmissione di oggi, come ha detto il Cremlino, rispecchierà il formato classico, ma con la partecipazione dei ministri e dei governatori. Così manca la spontaneità, ma c’è più dinamica: lo spettatore osserva in diretta come la sua domanda viene reindirizzata a chi se ne occuperà e come gli esecutori rispondono del loro lavoro di fronte al presidente.

