Francia e Italia vogliono rinunciare al carbone per generare energia elettrica

La Francia, l'Italia, la Spagna, i Paesi Bassi e il Portogallo stanno già progettando di rinunciare al carbone per generare elettricità nel prossimo futuro, hanno dichiarato alla Commissione europea.

"Il ruolo del carbone sta gradualmente scomparendo: sempre più paesi dell'UE si esprimono in modo specifico sul quando vogliono smettere di usare il carbone", ha dichiarato Marosh Shefchovich, vicepresidente della Commissione europea per l'energia, in una conferenza stampa.

La Francia prevede di smettere di usare il carbone per generare elettricità entro il 2022, Italia e Irlanda entro il 2025, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia entro il 2030. Anche la Germania prevede inoltre di rinunciare al carbone e fissare un periodo specifico per questo, ha dichiarato il commissario europeo per l'energia e il clima, Miguel Arias Cañete.

La Commissione europea sta cercando di ridurre le emissioni di sostanze nocive nell'atmosfera nel settore energetico e ha persino proposto una strategia che suggerisce la possibilità di una transizione verso un'economia europea neutrale dal punto di vista climatico entro la metà del secolo, cioè con zero emissioni nette di gas a effetto serra.

La Commissione Europea tra le opzioni per raggiungere questo obiettivo nomina, ad esempio, l'aumento dell'uso di fonti energetiche rinnovabili (RES), la decarbonizzazione dei trasporti attraverso l'uso dei suoi tipi alternativi, la riduzione del consumo energetico, lo sviluppo di pozzi naturali di emissioni attraverso un uso più sostenibile della terra. Ad esempio, massimizzando l'uso di energia da fonti rinnovabili, l'UE potrebbe riuscire a ottenere l'80% dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili entro il 2050, secondo quanto riferito dalla CE.