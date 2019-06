Elon Musk dice addio a Twitter

“Ho appena cancellato il mio account su Twitter”, ha scritto Musk, che ha inoltre cambiato il nome del suo profilo da Elon Musk a Daddy Dotcom.

Al momento attuale il post, pubblicato questa mattina, ha ottenuto più di 100 mila like e più di 12 mila condivisioni. Molti utenti hanno commentato chiedendo a Musk di non andarsene dal social network.

“Elon, sono su Twitter solo per te. È fantastico avere accesso ai tuoi pensieri 24 ore su 24”, scrive uno dei follower.

Poche ore prima di annunciare il suo abbandono Musk aveva pubblicato un’immagine raffigurante un personaggio del videogioco Nier: Automata chiamato B2. Il tweet è già stato cancellato, ma i relativi screenshot su trovato sul sito Kotaku. Alcuni utenti avevano commentato il post di Musk facendogli notare che non aveva indicato l’autore dell’illustrazione, Meli Magali, ma l’imprenditore si era rifiutato di aggiungere il nome, sostenendo che su internet chiunque può trovare questa informazione. Questa affermazione di Musk ha disturbato gli utenti.

Just deleted my Twitter account — Daddy DotCom (@elonmusk) 17 июня 2019 г.

​Secondo le regole di Twitter non si può cancellare del tutto il proprio account, ma lo si può disattivare, e in questo caso le pubblicazioni sulla pagina diventano inaccessibili. Nel giro di 30 giorni dopo la disattivazione l’utente può decidere di riattivare il suo account.

Non è la prima volta che Musk, che su Twitter conta 27 milioni di follower, si espone a critiche per via del suoi post. Nel 2018 la Tesla lo ha accusato di cercare di manipolare le azioni dell’azienda tramite i suoi tweet. Ad aprile 2019 l’imprenditore si è impegnato ad accordare con gli avvocati tutti i post che in qualche modo possano riguardare Tesla, il suo stato finanziario, gli accordi in processo di preparazione i cambiamenti del personale.