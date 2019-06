La Cina vuole importare zampe di gallina dalla Russia in grandi quantità

Le aziende cinesi vogliono rifornirsi di zampe di gallina in Russia, ma al momento solo 23 imprese russe hanno i permessi per esportare pollo in Cina, ha detto a Sputnik il direttore per lo sviluppo del commercio elettronico del Centro russo per le esportazioni Aleksej Murzenok.

“Riceviamo richieste da parte delle aziende cinesi, in particolare hanno bisogno di zampe di gallina surgelate e vogliono comprarne in quantità piuttosto ingenti. Ma non abbiamo una sola fabbrica che produca tali quantità di zampe di gallina, quindi si rivolgono a noi perché accumuliamo tutte le nostre fabbriche e le indirizziamo all’azienda cinese”, ha spiegato Murzenok, aggiungendo però che insorge un problema.

“Abbiamo solo 23 fabbriche che sono accreditate per l’esportazione nel territorio cinese della nostra produzione di carne e quindi lo possono fare solo 23 fabbriche”, ha spiegato.

“Il secondo problema è che in Russia ora non c’è una quantità così grande di vagoni speciali per il trasporto delle zampe di gallina. Ma cercheremo di risolvere questa questione, possibilmente anche grazie alla parte cinese, potrebbero aiutarci con i vagoni”, ha aggiunto Murzenok.

Parlando di quali volumi richieda la parte cinese, ha detto che “c’è una richiesta di 200 vagoni da 20 ft al mese”. La tara di un container è di 67,7 metri cubi. Secondo Murzenok, la Russia può garantire questi volumi di merce, ma “bisogna accumulare tutto in un unico posto”.

I protocolli sull’import-export della carne di uccello surgelata sono stati firmati da Russia e Cina all’inizio di novembre 2018. I prodotti derivanti dalla carne di uccello, che include le diverse parti del pollo, tra cui fegato, reni, stomaci e teste, pelle, ali e zampe, possono essere esportati surgelati a condizione del rispetto dei requisiti veterinari e sanitari stabiliti. 23 imprese russe hanno ottenuto il permesso di esportare la carne d’uccello in Cina.