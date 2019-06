L'India aumenterà i dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti

Tra i prodotti per la cui importazione sarà aumentato il dazio ci sono mandorle, lenticchie e mele. Per queste ultime il dazio sarà del 70%.

L'India non ha specificato l'importo approssimativo per cui verranno introdotti i dazi, ma in precedenza Nuova Delhi ha parlato di 241 milioni di dollari.

L’aumento dei dazio entrerà in vigore il 16 giugno.

A marzo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’intenzione di privare la Turchia e l'India dei vantaggi commerciali nell'ambito del Sistema di preferenze generalizzate statunitense.