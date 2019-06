Gli USA investono segretamente miliardi di dollari nell'economia russa

I dati della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) affermano che, alla fine del 2017, gli Stati Uniti erano il principale investitore nell'economia russa.

Alla fine del 2017, stando ai dati UNCTAD, gli Stati Uniti detenevano l'8,9% di tutti gli investimenti esteri nell’economia russa, ovvero 39,1 miliardi su un totale di 441,1 miliardi di dollari.

Inoltre, secondo il dipartimento del commercio degli Stati Uniti, alla fine del 2017, gli investimenti delle società americane in Russia erano pari a 13,9 miliardi di dollari. Mentre, stando alla Banca centrale russa, questi ammontavano solo a 3,05 miliardi di dollari.

La differenza è dovuta al fatto che l'UNCTAD ha rimosso dalle statistiche i dati delle giurisdizioni intermedie che fungevano da punti di transito. Spesso gli investimenti esteri arrivano in Russia attraverso paesi che non sono la fonte diretta di questi investimenti. Quindi, una società americana può acquisire una partecipazione in una società russa attraverso filiali estere.

La Banca centrale russa registra gli investimenti da quest'ultimo paese e, di conseguenza, le informazioni sugli investimenti da paesi come USA, Germania, Francia vengono sistematicamente sottovalutate, mentre sopravvaluta e gli investimenti da paesi come Paesi Bassi e Lussemburgo o da società offshore.

Nell'agosto dello scorso anno, il dipartimento del tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che, a causa delle sanzioni, gli investitori stranieri avevano significativamente ridotto i loro investimenti nell'economia russa. Pertanto, il totale degli investimenti esteri diretti è diminuito dal 2013 di oltre il 5%; gli investimenti dagli Stati Uniti per lo stesso periodo dell'80%.