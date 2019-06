Russia ed UE creeranno un gruppo di lavoro sulla transizione ai pagamenti in valuta nazionale

La Russia e l'Unione Europea creeranno un gruppo di lavoro sulla transizione ai pagamenti in rubli ed euro. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del vice primo ministro russo Anton Siluanov, Andrei Lavrov.

Il ministro Siluanov e il vicepresidente della Commissione europea Marosh Shefchovich hanno tenuto una riunione in cui hanno discusso le questioni relative al pagamento dei contratti commerciali, incluso quelli energetici, nelle rispettive valute nazionali, perché reciprocamente vantaggioso, in quanto riduce i rischi per gli imprenditori russi ed europei.

Nell’ambito della riunione è stata discussa anche la questione della partecipazione delle imprese europee all'attuazione di progetti nazionali in Russia. Siluanov ha detto che Mosca è interessata a questo tipo di cooperazione e che non ci sono ostacoli alla partecipazione di aziende straniere ai progetti nazionali.

Il vice primo ministro russo ha inoltre informato il vice capo della Commissione europea in merito alle misure adottate dal governo russo per migliorare il clima degli investimenti in Russia e liberalizzare gli scambi.

Le parti hanno espresso la speranza per l'intensificazione della cooperazione economica tra Russia e UE, un aumento del volume degli scambi commerciali e la riuscita dell’attuazione dei progetti comuni di investimento in vari settori.

La necessità di ridurre la dipendenza dal dollaro è uno degli argomenti più discussi in Russi fin dall'anno scorso. Mosca sostiene che gli Stati Uniti, con la loro politica sanzionatoria, minano la fiducia nel dollaro, riducono le riserve di investimenti russi nel loro debito nazionale e contribuiscono ad un aumento del commercio estero di rubli e altre valute.

Chi la segue vede di più: la pagina Instagram di Sputnik Italia