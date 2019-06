Trump minaccia la Cina di nuovi dazi senza accordo commerciale

Gli Stati Uniti imporranno dazi sulle merci cinesi importate pari ad un valore di 325 miliardi $ all'anno se Pechino e Washington non stipuleranno un accordo commerciale, ha dichiarato il presidente americano oggi.

"Se gli Stati Uniti non riusciranno ad accordarsi con la Cina, imporremo dazi sui prodotti cinesi per un valore complessivo di 325 miliardi di dollari", la Reuters riporta le parole di Trump.

Allo stesso tempo Trump spera ancora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping al vertice del G20 in Giappone.

"Non vediamo l'ora di incontrare Xi al G20", ha detto Trump durante la conferenza stampa dedicata alla visita del presidente polacco Andrzej Duda negli Stati Uniti.

In precedenza da Washington avevano fatto sapere che non ci si dovrebbe aspettare il raggiungimento di un accordo commerciale definitivo tra la Cina e gli Stati Uniti al vertice del G20. Il giorno prima il presidente Donald Trump aveva avvertito di essere pronto ad imporre ulteriori dazi sui beni cinesi d'importazione se non venissero fatti progressi nei negoziati commerciali con il presidente cinese Xi Jinping al vertice del G20.