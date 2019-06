Handelsblatt: Europa tra martello e incudine per colpa della politica commerciale di Trump

Dello sviluppo della collaborazione tra Mosca e Pechino in parte è Trump stesso il colpevole per via della sua politica commerciale.

Secondo il giornale tedesco Handelsbatt, infatti, la politica di massima pressione con attuazione di sanzioni e dazi porta al risultato che gli stati che il presidente USA vorrebbe mettere in ginocchio si allontanano da lui e stringono alleanze. È proprio quello che si può osservare ora a San Pietroburgo, dove Vladimir Putin accoglie solennemente la visita del presidente cinese Xi Jinping.

La partnership globale e la collaborazione strategica di Putin e Xi sono la compensazione della politica estera di Trump. Washington vieta e vuole portare anche gli altri paesi a rinunciare alla collaborazione con Huawei e contemporaneamente il più grosso operatore mobile russo MTS progetta di estendere la propria rete 5G insieme all’azienda cinese.

Inoltre le società energetiche della Cina investono miliardi nei progetti russi legati al gas liquefatto. E questo non solo garantisce la fornitura di gas al paese, ma permette anche ai cinesi di ostacolare, grazie agli enormi investimenti alle aziende vicine al Cremlino, la strategia di Trump, che vorrebbe vendere il gas americano in tutto il mondo.

Handelsbatt conclude che la situazione sui fronti, dove da una parte ci sono gli Stati Uniti e dall’altra si schierano Russia e Cina, diventa sempre più tesa e tra i due fronti si trovano la politica e le aziende tedesche.

La Commissione Europea e il Governo federale vogliono che le imprese tedesche comprino più gas liquefatto dagli USA e sperano così di evitare l’imposizione di dazi sulle automobili europee. Ma in Germania molti distributori di energia sono strettamente legati a Gazprom e sono grossi clienti (se non investitori) del progetto del gasdotto Nord Stream 2.

“Queste aziende si sono ritrovate tra il martello e l’incudine: sentono gli effetti sia della politica delle sanzioni di Trump che degli abbracci sino-russi”, conclude l’autore dell’articolo.