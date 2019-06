Francia pronta a ridurre le sue azioni Renault per sostenere i rapporti con Nissan

In un’intervista rilasciata in occasione del G20 in Giappone, Le Maire ha affermato che Renault e Nissan dovrebbero lavorare per consolidare la propria collaborazione prima di esplorare ulteriori possibilità di fusione.

I commenti di Le Maire sono giunti solamente alcuni giorni dopo che la casa automobilistica italo-statunitense Fiat Chrysler (FCA) ha declinato la proposta di una fusione con Renault affermando che le trattative si erano fatte “irragionevoli” per via della resistenza politica esercitata da Parigi.

“Possiamo ridurre la nostra quota azionaria nel capitale di Renault. Non è un problema visto che, alla fine del processo, avremo un settore automobilistico più solido e una migliore alleanza tra due grandi case automobilistiche, Nissan e Renault”, ha affermato il ministro.

Il 27 maggio, FCA ha sorpreso il mercato automobilistico proponendo una fusione tra eguali con Renault che, assieme ai suoi partner giapponesi Nissan e Mitsubishi Motors, avrebbe creato un gigante dell’auto a livello mondiale.

Il grande gruppo sarebbe stato il più grande al mondo con un ammontare di vendite complessivo pari a circa 15 milioni di veicoli e avrebbe superato sia Volkswagen e Toyota che ne vendono circa 10,6 milioni.

Tuttavia, l’accordo è saltato improvvisamente giovedì. Di questo FCA ha incolpato Parigi.

“Ormai è chiaro che non vi sono in Francia i presupposti politici perché questa fusione avvenga in maniera corretta”, ha reso noto FCA.

Le Maire ha affermato che la Francia era “legittimata” a dire la propria in qualità di “azionario di riferimento” in Renault. “Non si può criticare uno Stato per adempiere ai propri obblighi”, ha aggiunto.