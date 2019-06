Esperto UA spiega i vantaggi della creazione di una zona di libero scambio in Africa

La scorsa settimana è entrato in vigore un accordo sulla creazione dell'Area africana di libero scambio continentale (AfCFTA). In un'intervista a Sputnik, il capo della Commissione economica per l'Africa dell'Unione Africana, Carlos Lopez, ha affermato che il futuro dell'Africa è il commercio intracontinentale.

L'accordo sulla creazione della zona di libero scambio continentale africana, promosso dall'Unione Africana, è entrato in vigore il 30 maggio 2019. Secondo lei, quali prospettive apre all'Africa e quali effetti avrà?

"Le prospettive sono molto buone. Fino ad ora, i paesi africani hanno esportato materie prime. E all'interno del continente esportano principalmente prodotti trasformati. Molti studi hanno già dimostrato che è vantaggioso per gli stati africani commerciare tra loro, poiché in Africa la popolazione continua a crescere. In tal modo, il mercato africano si sta espandendo e il consumo interno sta crescendo. L'Africa sopravviverà al periodo dell'industrializzazione perché consumiamo principalmente prodotti trasformati. Fino alla fine del 2020 si prevede che lo scambio commerciale all'interno della ZLEC raggiungerà il 52% del totale delle transazioni commerciali tra paesi africani e i loro partner negli altri continenti."

Il commercio intracontinentale rappresenta circa il 20% del totale delle transazioni commerciali dei paesi africani. Questa situazione è in parte dovuta all'insufficiente investimento nelle economie africane e, di conseguenza, non c'è crescita economica. I governi africani temono un processo inflazionistico. La lotta contro l'inflazione ostacola lo sviluppo economico dei paesi africani?

"Non penso che l'economia sia stagnante. Oltre all'Asia sudorientale, l'Africa nel suo insieme è una delle regioni del pianeta in cui si registrano i più alti tassi di crescita economica. Ciò è spiegato dal consumo interno e dai prezzi delle materie prime. Il consumo interno è sostenuto dalla crescita demografica, dallo sviluppo delle infrastrutture e dal processo di urbanizzazione. Penso che i consumi interni continueranno a crescere, se comprenderemo l'importanza del commercio intracontinentale. Darò un esempio di paesi produttori di petrolio, come Angola, Libia, Nigeria, ecc. Se raffinassero tutto il petrolio che producono, venderanno derivati del petrolio ad altri paesi africani. Fino ad ora, i paesi africani importano circa il 70% dei prodotti petroliferi che consumano, per la ragione che non trasformano il greggio che producono e che l'industrializzazione non è una priorità per loro. Senza riforme, non funzionerà. L'intera difficoltà sta in questo. In molti paesi preferiscono ciò che è semplice a ciò che è difficile".

L'Unione Africana difende il libero scambio. Allo stesso tempo ci sono discussioni sul franco CFA. Qualche giorno fa, il presidente sudafricano Cyril Ramaphos ha toccato questo argomento e ha proposto l'idea di una moneta unica africana. Una tale moneta consentirà all'Africa di liberare il suo potenziale economico?

"Non penso che il presidente del Sudafrica abbia espresso il desiderio di far emergere una moneta unica. Mi sembra che sia stato frainteso. A mio parere, la moneta unica non risolverà ancora nulla. La creazione di un'area di valuta unica è un processo molto complicato. In Africa siamo ancora lontani dall'unificazione dei prezzi. Questo può essere un obiettivo a lungo termine. È una cosa positiva l’inizio della discussione della questione del franco CFA. È necessario migliorare la sua efficienza, quindi come continuare a utilizzare la moneta comune per diversi paesi che non consente l'integrazione regionale. Non condivido l'idea che il franco CFA sia la fonte di tutti i mali che l'Africa sta affrontando. Questa valuta ha alcuni vantaggi. Ad esempio, consente ai paesi che sono molto diversi tra loro da un punto di vista economico di frenare l'inflazione. Questa valuta è destinata a essere uno strumento per lo sviluppo del settore industriale e cambiamenti strutturali. Per ora, questo non è il caso."

La questione della libertà di circolazione di persone e merci in Africa è ancora rilevante. Nell'Africa occidentale tale libertà esiste da diversi anni. In Africa centrale è diventata realtà solo nel 2017. Questo significa che ci sono ancora restrizioni sul continente?

“Ci sono ancora molte limitazioni nell'Africa occidentale. Possono essere informali, ma ci sono. In Africa centrale la situazione è ancora peggiore. L'idea è stata approvata ma non tutti i membri della Comunità economica e monetaria dei paesi dell'Africa centrale (CEMAC) sono pronti ad applicarla. C'è ancora molta strada da fare. Ma io sono ottimista. Il trattato sulla libertà di movimento è già stato firmato da decine di paesi".