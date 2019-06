Putin: la Russia non creerà un’alleanza militare con la Cina

Oggi il presidente russo Vladimir Putin, durante il forum economico internazionale di San Pietroburgo SPIEF 2019, ha dichiarato che la Russia non intende creare un’alleanza militare con la Cina.

"Non stiamo creando un’alleanza militare con la Cina. Sì, siamo alleati strategici ma non lavoriamo contro qualcuno, lavoriamo per il bene di noi stessi e dei nostri partner", ha detto Putin.

Il presidente russo ha sottolineato che la Russia è pronta a collaborare con tutti, compresi gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, ha osservato che la cooperazione tra Russia e Cina nell'arena internazionale è il fattore più importante per la stabilità negli affari mondiali.