Putin: l'Italia è determinata a migliorare le relazioni con la Russia

L'Italia è determinata a trovare un modo per migliorare le relazioni con la Russia. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa nell’ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo SPIEF 2019.

"Abbiamo ottimi rapporti da molti anni... Il governo ha palesato la sua intenzione di trovare il modo per migliorare le relazioni intergovernative e migliorare i rapporti tra la Russia ed Unione Europea", ha detto Putin.

Il presidente russo, commentando il suo viaggio in Italia, ha osservato che Mosca non si aspetta alcun allentamento delle sanzioni, dal momento che Roma è un membro disciplinato dell'Unione Europea.

"Per quanto riguarda il viaggio in Italia, non ci aspettiamo qualche nessun allentamento delle sanzioni, perché l'Italia è un ligio membro dell’UE e della NATO", ha affermato Putin.

Egli ha aggiunto che la Russia andrà incontro al Parlamento europeo se desidererà cooperare con la Russia, compresa la revoca dell’embargo alimentare.

"Ci sono forze che dicono che le relazioni devono essere ripristinate. Ciò, naturalmente, lo accogliamo con favore. Ma questo non significa che siano filo-russi", ha notato il presidente.

Secondo Putin, è necessario vedere che decisioni saranno prese a Bruxelles, se i voti di coloro che credono che la politica nei confronti della Russia possa essere cambiata saranno sufficienti.

"Se ciò accadrà, non solo lo accetteremo con favore, ma prenderemo misure reciproche, anche per quanto riguarda l'abolizione delle restrizioni che la Russia è stata costretta a imporre dopo le sanzioni dell'Unione Europea", ha spiegato Putin.

