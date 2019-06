USA offrono 5 milioni di dollari per “fare la spia” alla Corea del Nord

La somma è riportata sul sito del programma del Dipartimento di Stato Rewards for Justice (Ricompense per la Giustizia), che prevede il pagamento di compensi pecuniari in cambio di informazioni utili, come quelle che possono aiutare a catturare terroristi.

Per quanto riguarda la Corea del Nord il Dipartimento di Stato USA è alla ricerca di informazioni sull’esportazione di carbone e derivati del petrolio, sul lavoro dei nordcoreani all’estero, sulla violazione dei divieti commerciali, sulla vendita di armi e sull’importazione di generi di lusso.

Inoltre si può ottenere una ricompensa anche fornendo informazioni su eventuali crimini informatici commessi per ordine di Pyongyang.

A maggio gli USA hanno fermato una nave da carico utilizzata illegalmente per esportare il carbone e importare armi. L’appartenenza della nave alla Corea del Nord era nascosta.

È da tempo che l’ONU sospetta che la Repubblica Popolare Democratica di Corea operi il trasbordo di merci in mare aperto per aggirare le sanzioni utilizzando le tecniche del “secolo d’oro della pirateria”: sposta il petrolio da una petroliera all’altra, manomette i dati della localizzazione geografica, cambia i dati identificatici delle navi a metà rotta.

Le prime sanzioni contro la Corea del Nord sono state introdotte dal Consiglio di Sicurezza ONU nel 2006 dopo il primo test nucleare portato a termine con successo dal paese. Le sanzioni sono poi state estese con ogni nuovo test nucleare e lancio di missili balistici e satelliti.