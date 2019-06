Deutsche Bank confisca 20 tonnellate di oro venezuelano

L’agenzia riporta che né i rappresentanti della Deutsche Bank né i portavoce della Banca Centrale del Venezuela hanno acconsentito a rilasciare dichiarazioni.

Secondo le informazioni diffuse dai media nel 2016 il Venezuela ha firmato un contratto con la banca per l’ottenimento di un credito da 750 milioni di dollari, presentando 20 tonnellate d’oro come garanzia. Il paese non ha rispettato le condizioni dell’accordo, la cui validità era fissata fino al 2021, e la banca ha deciso di sciogliere il contratto e confiscare l’oro.

In Venezuela è da tempo in corso una crisi economica resa ancora più acuta dalle sanzioni finanziarie ed economiche imposte al paese. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che nel 2019 il PIL del Venezuela scenderà del 25%, l’anno successivo del 10%. Secondo le previsioni, l’inflazione toccherà 10 milioni per cento nel 2019-2020.