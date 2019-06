Senatori USA chiedono a Dipartimento di Stato analisi su effetti di Nord Stream-2 in Germania

I senatori statunitensi propongono al Dipartimento di Stato di valutare l'impatto del progetto energetico Nord Stream-2 sulla sicurezza e la politica estera dell'Ucraina e della Germania, così come di raccogliere tutte le informazioni su tutti i soggetti coinvolti nella costruzione del gasdotto.

Emerge da un disegno di legge sulle sanzioni per la fornitura alla Russia di navi per la costruzione di gasdotti ed altri scopi pubblicato sul sito web del Congresso.

"Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il segretario di Stato deve presentare alle commissioni del Congresso competenti un rapporto che includa una valutazione dell'impatto del gasdotto Nord Stream-2 sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, compresi l'effetto della maggiore dipendenza dei Paesi europei dal gas naturale russo, la sicurezza energetica in Europa, la sicurezza diplomatica e la politica estera dell'Ucraina, la sicurezza diplomatica e la politica estera della Germania e delle missioni diplomatiche e degli obiettivi delle autorità statunitensi in Europa", si afferma nel documento.

Il disegno di legge è stato presentato al Congresso il 14 maggio, ma il suo testo completo è stato pubblicato solo oggi.