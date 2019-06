Trump esclude l'India dal programma di commercio agevolato senza dazi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso l'India dalla lista dei Paesi che godono delle agevolazioni commerciali, che danno il diritto di importare diverse merci senza dazi, si afferma in un comunicato della Casa Bianca.

"Ho stabilito che l'India non ha convinto gli Stati Uniti sull'assicurazione di un accesso ragionevole e libero ai suoi mercati, pertanto è opportuno sospendere la presenza dell'India nell'elenco dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle agevolazioni commerciali dal 5 giugno 2019", si legge nel comunicato con la dichiarazione di Trump.

L'elenco attualmente comprende circa 120 Paesi. Nell'ambito del sistema unificato delle agevolazioni commerciali stabilito dalla legge sul commercio nel 1974, viene riconosciuto ai Paesi presenti nella lista il diritto di importare negli Stati Uniti più di 3.500 merci senza dazi per contribuire allo sviluppo economico di questi Paesi con economie emergenti.