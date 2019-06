Gasdotto TANAP fornirà tre miliardi di metri cubi di gas entro la fine dell'anno

Al 1° maggio 2019, il volume di gas immesso nel gasdotto ammontava ad 1,5 miliardi di metri cubi. Il trasporto commerciale di gas lungo il gasdotto è iniziato il 30 giugno 2018 dopo l'apertura nella città turca di Eskişehir il 12 giugno 2018.

"Entro la fine dell'anno fino a tre miliardi di metri cubi di gas dal giacimento di Shah Deniz saranno trasportati attraverso il gasdotto Trans-Anatolico, passando dal confine georgiano-turco fino confini occidentali della Turchia con la Grecia", riferisce l'agenzia.

Secondo Trend, al momento TANAP funziona solo nella città di Eskişehir, dove il gas viene consegnato alla società Botas, che a sua volta distribuisce il gas nel mercato interno della Turchia. Ad est il TANAP è collegato al gasdotto del Caucaso meridionale, che ha origine nel terminal di Sangachal vicino a Baku. Dopo l'entrata in funzione della seconda linea di TANAP da Eskişehir fino al confine greco, verrà collegato con il gasdotto Trans -Adriatico (TAP) in costruzione, che provvederà alle forniture dirette del gas azerbaigiano in Europa.

Tutte e tre le linee fanno parte del progetto del corridoio meridionale del gas (Southern Gas Corridor, SGC - ndr), che prevede il trasporto di gas dal giacimento azerbaigiano di Shah Deniz in Europa.

La capacità di progetto del gasdotto TANAP è di 16 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Circa 6 miliardi di metri cubi spettano alla Turchia, il resto è destinato all'Europa. Dopo il termine dei lavori di costruzione del TAP, il gas affluirà in Europa verso l'inizio del 2020.