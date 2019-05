In Cina entrati in vigore i nuovi dazi sulle merci importate dagli USA

I nuovi dazi inaspriti della Cina sulle importazioni dei prodotti importati dagli Stati Uniti pari ad un valore di 60 miliardi di dollari sono appena entrati in vigore.

Questa misura è stata una risposta alla decisione delle autorità statunitensi di aumentare i dazi dal 10 al 25% sulle merci cinesi per circa 200 miliardi $, nonostante le dichiarazioni distensive e ottimistiche di Washington e Pechino sui progressi dei negoziati sul commercio bilaterale.

I dazi sulle merci cinesi erano stati aumentati dal 10% al 25% lo scorso 10 maggio e in aggiunta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva disposto l'avvio dell'iter per aumentare le aliquote doganali sui restanti prodotti importati dalla Cina, stimati in circa 300 miliardi di dollari.