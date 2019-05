In Russia sicuri, USA non riusciranno a fermare il gasdotto Nord Stream-2

"Se consideriamo la situazione in Germania, il più grande Paese dell'Unione Europea, vedremo che i tedeschi, con le loro decisioni, alcuni delle quali hanno già acquisito forme giuridicamente vincolanti, si sono messi in una situazione piuttosto difficile con la rinuncia simultanea all'energia nucleare e al carbone. La posizione del governo tedesco a sostegno di Nord Stream-2 non è una dimostrazione di altruismo e simpatia per la Russia, ma un interesse economico oggettivo", ha rilevato il diplomatico russo.

"Relativamente ai bastoni tra le ruote, che gli Stati Uniti stanno cercando di mettere con le proprie mani o tramite soggetti terzi, è abbastanza scontato e chiaro per come la penso che non dovrebbe impedire la realizzazione di Nord Stream-2", ha aggiunto Chizhov.