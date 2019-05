Forum Economico Internazionale di S. Pietroburgo 2019: super attivi i top manager italiani

“Come negli anni scorsi abbiamo due principali iniziative. Per mercoledì 5 giugno in occasione della giornata del piccolo e medio business stiamo preparando una sessione dal titolo “Le innovazioni nei rapporti tra grosso e piccolo business”. Alla discussione abbiamo invitato due rappresentanti per ogni paese di aziende italiane e russe molto grandi con esperienza di lavoro con il piccolo business”, ha detto Fallico in un’intervista a Sputnik.

Il 6 giugno, invece, Banca Intesa svolgerà una tavola rotonda al quale parteciperanno manager delle grandi aziende russe e italiane.

“Ad esempio abbiamo invitato i manager di Pirelli e Rostekh… Sono proprio le imprese a mostrare quest’interesse. Alla tavola rotonda ci saranno anche Enel, Eni e altri giganti italiani. Per riassumere, all’evento parteciperanno rappresentanti del 90% del business che si svolge tra Russia e Italia”, ha spiegato Follico.

Per creare l’atmosfera italiana, al Forum Economico Internazionale di S. Pietroburgo 2019 un ristorante servirà i piatti tipici della Liguria. Inoltre “per il programma culturale del forum abbiamo invitato la celebre orchestra filarmonica del teatro Carlo Felice di Genova, per la cui esibizione abbiamo messo a disposizione la sala per concerti del Teatro Mariinskij”, ha detto Follico.

La stessa Banca Intesa ha in programma di firmare in occasione del forum una serie di accordi. “Ci sarà qualcosa nel campo della finanza, qualcosa in campo industriale, e in particolare per la costruzione di turbine”, ha rivelato il presidente della banca.

Il Forum Economico Internazionale di S. Pietroburgo (SPIEF) quest'anno si terrà dal 6 all’8 giugno. Il forum è una tradizione annuale avviata nel 1997 e dal 2006 si tiene con il patronaggio e la partecipazione del presidente della Federazione Russa. Si tratta di una piattaforma di scambio per i rappresentanti dei circoli d'affari dove avviene la discussione delle questioni economiche di maggiore rilevanza per la Russia, i mercati emergenti e l’economia mondiale in generale. L’anno scorso vi hanno partecipato 17 mila ospiti provenienti da 143 paesi.