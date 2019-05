Milano è la città più costosa al mondo dove passare un fine settimana

Roma e Milano risultano nella lista delle città più costose al mondo dove passare un fine settimana in coppia, con Milano che si posiziona appena più su della capitale, secondo l’indagine Mapping the World Prices di Deutsche Bank.

L’indagine di Deutsche Bank sui prezzi e gli standard di vita mondiali, monitora l’andamento dei prezzi e gli standard di vita nelle principali città mondiali (in tutto 56 città in tutto il mondo), e da essa risulta che complessivamente i paesi della zona euro hanno visto un aumento generale dei prezzi.

Ad esempio Milano ha visto un aumento dei prezzi generali dell’1,24% rispetto al 2018.

Per quanto riguarda la qualità della vita ai primi tre posti ci sono Zurigo, Wellington e Copenhagen, mentre Milano si trova al 35° posto, prima di Parigi che si trova al 36°. Roma invece si trova al 40°, e sono posizioni che rispecchiano la diminuzione del valore reale dello stipendio netto mensile, infatti quest’ultimo ha visto un decremento del loro valore globale con Roma e Milano che vedono una riduzione del -13% e -10% rispettivamente.

Un altro fattore che riduce significativamente l’indicatore della qualità della vita nelle città italiane è il costo degli affitti, che vede Milano e Roma nella top-30 degli affitti più cari, occupando il 25° (valore medio di 1,395$ per un appartamento con due camere da letto) e il 29° posto (1,157$) rispettivamente.

Nonostante Milano si trovi solo al 35° posto nella classifica del livello globale della qualità della vita, risulta essere la destinazione più costosa per un weekend in coppia, con una notte in un albergo a 5 stelle per un costo medio di 961$. Inoltre Milano è in terza posizione per i prezzi più cari della benzina a livello mondiale pari a 1,78$ al litro. Se al prezzo dell’alloggio aggiungiamo una notte, shopping e spese al ristorante si può arrivare fino a 2,706$.