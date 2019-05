Nuove banconote da 100 e 200 euro - praticamente indistruttibili

Oggi, il 28 maggio, entrano in circolazione le nuove banconote da 100 e 200 euro.

I nuovi biglietti possono essere lasciati al sole, lavati in lavatrice e persino stirati. E’ una misura destinata non solo ad aumentare la robustezza delle banconote ma anche per ridurre i costi e l’impatto sull’ambiente perché così le banconote si devono essere sostituite meno frequentemente.

Le dimensioni delle nuove banconote sono ridotte di 5 millimetri (ora pari a quelle di banconote da 50 euro). Le banconote hanno un ologramma con satellite che rappresenta una misura di sicurezza: muovendole appare il simbolo euro che ruota attorno al numero.

Ci siamo quasi! Il #28maggio entreranno in circolazione le nuove #banconote da €100 ed €200, con caratteristiche di sicurezza e di resistenza innovative. Qui trovi tutte le info e i video che ti servono per conoscerle a fondo: https://t.co/7NtCEqElDH #Bankitalia #newsbanknotes pic.twitter.com/geNKBsOmmD — Banca d'Italia (@bancaditalia) 24 мая 2019 г.

​Un’altra novità potrebbe facilitare l’uso dei nuovi biglietti a persone con problemi di vista: hanno grandi cifre stampate in caratteri più marcati e con tonalità più contrastante per facilitare il riconoscimento delle banconote.