USA: la pace con la Cina non la facciamo

Il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che Washington non è pronta a un accordo commerciale con Pechino.

Durante una conferenza stampa in occasione ella sua visita in Giappone per incontrare il primo ministro Shinzo Abe, Donald Trump ha rilasciato alcune dichiarazione riguardanti la situazione con la Cina, scrive Bloomerg.

“Penso che loro (i cinesi, ndr) probabilmente volessero concludere un accordo con le condizioni che proponevano prima di decidere di rivederle. Vorrebbero concludere un accordo, ma noi non siamo disposti a farlo”, ha detto Trump. Il presidente statunitense ha aggiunto che i dazi introdotti dagli Stati Uniti “possono crescere molto significativamente e molto velocemente”.

Allo stesso tempo Trump si è detto certo che alla fine dei conti Washington e Pechino troveranno un accordo. “Penso che in futuro prima o poi la Cina e gli USA firmeranno un ottimo accordo commerciale e noi aspettiamo questo momento con impazienza”.

© AP Photo / Vincent Yu CEO di Huawei contrario a contromisure nei confronti di Apple

La contrapposizione tra USA e Cina sul piano commerciale è stata segnata da una svolta a maggio 2019, quando, dopo una trattativa fallimentare con la parte cinese, Washington ha aumentato i dazi doganali sulle importazioni cinesi. I dazi riguardano merce per un totale di 200 miliardi di dollari. Inoltre Trump ha ordinato di cominciare il processo di aumento dei dazi su merce cinese per altri 300 miliardi di dollari. La Cina ha a sua volta introdotto limitazioni rispetto alle importazioni della merce statunitense per 60 miliardi di dollari.

Dopo l’introduzione di questi cambiamenti Trump ha annunciato lo stato di emergenza per la difesa delle reti di comunicazione americane. In particolar modo il produttore cinese di smartphone Huawei è stato inserito nella lista nera delle aziende che possono interagire con il business americano solo se in possesso di licenze speciali. La Cina ha minacciato di rispondere con delle contromisure.