USA spiegano ad altri Paesi i rischi legati dall'uso dei prodotti Huawei

Il Dipartimento di Stato sta attivamente promuovendo una campagna per convincere gli altri Paesi dei rischi associati all'uso delle apparecchiature di telecomunicazione della compagnia cinese Huawei.

Lo ha affermato giovedì in un'intervista alla CNBC il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

"Sì, ci contiamo", ha detto Pompeo, rispondendo alla domanda se si aspetta che altri Paesi rinuncino all'uso dei prodotti di Huawei.

"Al Dipartimento di Stato lavoriamo costantemente per garantire che tutti comprendano i rischi. Ogni società ed ogni Paese ha il diritto sovrano di prendere decisioni su questi temi, tuttavia, mentre spieghiamo i rischi associati, così come l'impossibilità di minimizzare questi rischi come alcuni sembrano aspettarsi, vediamo come alcuni iniziano a condividere il punto di vista statunitense sulla questione."