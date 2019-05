USA impongono sanzioni contro 3 organizzazioni russe

Il Dipartimento di Stato statunitense ha imposto sanzioni contro due imprese russe e un centro di formazione, secondo quanto comunicato dall'ufficio sulla sicurezza internazionale e dall'agenzia sulla non proliferazione.

Le misure sono dirette contro l'ufficio tecnico di progettazione di Tula, il centro di addestramento per le forze missilistiche antiaeree a Gatchina e l'impianto Avangard di Mosca.

Le sanzioni contemplano il divieto di acquisto di prodotti da queste imprese. Le misure sono valide dal 14 maggio.

Si osserva che la decisione è stata presa in conformità con la legge sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa in relazione ad Iran, Corea del Nord e Siria. Il documento proibisce il trasferimento a questi Paesi di tecnologie che contribuiscono alla creazione di armi nucleari, chimiche, batteriologiche.