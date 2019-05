USA mostrano un po’ di pietà per Huawei

Il Ministero ha concesso a Huawei alcuni permessi temporanei di carattere generale che garantiranno la possibilità di supportare le reti di comunicazione esistenti e di fornire aggiornamenti agli utenti già in possesso di smartphone Huawei.

La decisione ha lo scopo di non creare grandi difficoltà alle aziende americane che hanno accordi contrattuali con Huawei.

I permessi temporanei avranno validità fino al 19 agosto. Nel comunicato del Ministero non è specificato cosa accadrà dopo questa data e quali saranno le conseguenze per i clienti dell’azienda attuali e nuovi.

© REUTERS / Dado Ruvic Huawei commenta la situazione con Google

Huawei è stata inserita nella lista nera delle aziende cui è vietato collaborare con i residenti USA senza una licenza speciale rilasciata dalle autorità. Si tratta di una conseguenza della dichiarazione di emergenza nazionale firmata dal presidente Donald Trump e dovuta alle minacce rappresentate dalle tecnologie informatiche. Il Governo USA aveva già in precedenza accusato l’azienda cinese Huawei di raccogliere i dati personali degli utenti e trasmetterli alle autorità cinesi.

Le prime aziende ad annunciare l’interruzione dei rapporti commerciali con Huawei sono state Google e i produttori americani di chip per processori Qualcomm, Xilinx e Broadcom.

I nuovi smartphone Huawei non saranno dotati dei loro software e componenti hardware. Nel contempo alcune aziende europee hanno subito espresso il loro appoggio nei confronti dell’azienda cinese in quanto non hanno alcun legame diretto con gli USA e non sono obbligati a sottomettersi ai loro organi.